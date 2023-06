Come racconta Calciomercato.com, da un esame più approfondito che si ricava scandagliando il mondo di Allegri, oltre a una smentita circa un incontro in programma a Montecarlo,portando a termine il progetto fino alla scadenza del contratto, a meno che non sia la società, nella figura di John Elkann, a decidere altrimenti. In aggiunta, al di là del fattore Juve, Allegri non si considera ancora pronto per la 'pensione' dorata araba e, se mai dovesse lasciare Torino, l'intenzione sarebbe quella di continuare a competere in Europa in un club di alto livello.