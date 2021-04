Il destino più probabile resta l'addio, anche in caso di ribaltone. Secondo La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri, in caso di ritorno sulla panchina della Juve, non si opporrebbe alla partenza di Ramsey e Rabiot. Entrambi hanno deluso in questo biennio bianconero e il loro peso economico è alla base delle tante critiche ricevute: sia Ramsey che Rabiot guadagnano cifre vicine ai 7 milioni di euro all'anno. Rispetto al rendimento, costi davvero insostenibili.