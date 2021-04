Come racconta Tuttosport, il futuro della Juventus è oggi. Ma non è una gara da dentro o fuori, quella contro il Napoli di Gattuso. Se dovesse arrivare una sconfitta? Per TS, "un ko potrebbe favorire nuovi ragionamenti. Non è scontato che Agnelli cambi comunque idea, m anel calcio tutto è possibile. E soprattutto le cose possono variare in fretta". Dunque, per i dirigenti sarebbe ben doloroso sollevare Pirlo e chiudere anzitempo un progetto fortemente voluto. La priorità però è quella di non perdere i 70 milioni dalla Champions. E il pragmatismo vorrebbe dire Allegri bis, a quasi due anni di distanza dall'addio. Se il presidente gli chiedesse una disponibilità immediata? "Non saprebbe dire di no".