Come racconta Gazzetta, c’era una volta il Max camaleonte, quello capace di vestire la sua Juve con un abito nuovo a seconda dell’esigenza. Negli anni in cui i bianconeri dominavano in Italia e lottavano con le grandi d’Europa,ha spesso cambiato pelle, sia nell’utilizzo dei calciatori che dal punto di vista tattico. Ci aveva provato, a dirla tutta, anche lo scorso anno il tecnico livornese, ma non sempre con i risultati sperati. Il mercato, però, ha portato in dono nomi importanti e nuove soluzioni e non sembra finita qui.