Come racconta Gazzetta, in attesa di ulteriori innesti, da Depay che può giocare seconda punta o esterno d’attacco a Paredes che aggiungerebbe fosforo alla mediana, Max può sbizzarrirsi con Angel Di Maria. Un campione che in carriera è stato impiegato un po’ ovunque. Nato ala nel 4-4-2, è poi stato avanzato nel tridente offensivo sia a destra che a sinistra, mentre con Ancelotti al Real Madrid fece qualche passo indietro, re-inventandosi mezzala nei tre di centrocampo. Altri tempi.