Mettiamola così: poi ci si occuperà anche di questo, ma non è certamente una priorità in questo momento. Maxsi è ritrovato Juandopo una settimana più particolare del solito: non solo per l'attesa relativa al debutto in campionato, ma soprattutto per capire le condizioni del giocatore colombiano. Del resto, la gastroenterite che l'aveva colpito poco prima di Villar Perosa aveva precluso a Juan anche la presenza in Juve-Atletico.Tutto rientrato, tutto a posto. Cuadrado sarà al suo posto sull'esterno. E poi? Poi si vedrà, intanto si sono spente le sirene di mercato sul suo conto: era stato chiacchierato sia in operazioni con l'Inter che con la Roma, ma Dzeko e Zaniolo sono nomi oggi particolarmente lontani da Torino. Eppure resta il caso che lo coinvolge, quello che lega il suo destino al rinnovo di contratto: con un'opzione automatica, Cuadrado ha prolungato il suo rapporto con i bianconeri, nonostante le richieste della stessa società. L'obiettivo era spalmare l'ingaggio (pesante) su più anni, ma l'accordo non è mai stato trovato. E' un problema, sì. Ma ci sarà tempo per affrontarlo.