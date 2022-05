Pogba, Di Maria e Perisic. Questo il trittico sulla quale la squadra di mercato della Juventus sta lavorando alacremente negli ultimi giorni. L’obiettivo è quello di chiudere quanto prima le operazioni e l’intento appare assai chiaro: mettere nelle mani di Massimiliano Allegri una rosa che possa essere da subito competitiva, per puntare alla vittoria dello scudetto già dalla prossima stagione.



Sembrerebbe attenuarsi, quindi, la linea verde, quella che ha guidato le ultime operazioni di mercato. Non si arresta, però il progetto giovani e la continuità con il progetto Under 23. Sono diversi i talenti di prospettiva legati a Madama e, in estate, il club bianconero, in accordo con il tecnico livornese, dovrà prendere una decisione su ognuno di essi. A fare un punto, in questo senso, è la Gazzetta dello Sport.



