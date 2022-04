Superare Andrea Pirlo? Difficile, ma non impossibile per Massimiliano Allegri. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, vincere questa sera a Cagliari sarà fondamentale per la Juve, sia per tenere a distanza la Roma sia per una questione di onore. "L'unico modo che il tecnico ha per superare i 78 punti fatti dal suo predecessore un anno fa è vincerle tutte", scrive la rosea. "Il Maestro aveva Cristiano Ronaldo, Max però da gennaio può contare su Dusan Vlahovic, che punta al titolo di miglior marcatore del torneo. L'impresa non è affatto impossibile, il primo passo sarà provare a servirlo un po' di più".