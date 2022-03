Intervenuto in conferenza stampa nel post Juve-Spezia, Massimiliano Allegri ha parlato anche della prestazione di Dusan Vlahovic. Ecco il suo commento sull'attaccante: "Si è dato da fare, nella ripresa meglio che nel primo tempo. Prima Locatelli tra le linee l'abbiamo innescato meglio, bisognava giocare con la palla davanti, ma avevamo Rugani che rientrava, un destro a sinistro... Più di questo non potevamo fare. Forse chiuderla prima. Queste partite servono per tutto l'ambiente".