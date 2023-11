"Gli mancava Rabiot, assenza di rilievo, e altri non erano al massimo. Ne ricava lo stesso tre punti, con le reti di due difensori. Maestro di praticità", scrive la Gazzetta dello Sport su Allegri dopo Juve-Cagliari, che prende 6,5 come voto. Ancora più generoso Tuttosport, che gli dà 7: "Non ne avanza nemmeno questa volta, di fronte a un abbordabile Cagliari e dopo esser stato avanti di due lunghezze. Ma si gode la notte in vetta con un organico che non ha la qualità di alcuni che inseguono e che da un paio di settimane porta vistosi cerotti. Difficile chiedergli di più".