Breve discorso alla squadra e si parte #MaccabiJuve pic.twitter.com/XdMSRmDiS6 — ilbianconero (@ilbianconerocom) October 10, 2022

Laoggi ha tenuto, come di consueto, un quarto d'ora di allenamento aperto ai media in vista della gara di Champions League contro ilin programma domani sera in Israele. Il primo a scendere in campo è stato Massimiliano Allegri che prima di iniziare la seduta ha radunato i suoi giocatori in un cerchio tenendo un breve discorso, di seguito il video.