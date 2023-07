Romelu Lukaku in campo è uno che “pesa”. E non solo per i gol. I suoi 93 chili distribuiti su 191 centimetri si notano e danno fastidio agli avversari. Ma Big Rom è uno che “pesa” anche per le squadre in cui gioca. Lo sa bene il Chelsea, per cui l’attaccante belga è ormai un enorme fardello dopo l'assegno da 115 milioni.Così anche alla Juventus si stanno facendo i loro conti. È vero che Lukaku è una precisa (e pressante…) richiesta di Massimiliano, che si è mosso da tempo in prima persona per fare arrivare alle orecchie di Romelu le sirene bianconere, ma le prime reazioni della piazza alla notizia di un suo possibile sbarco a Torino non sono state di certo entusiaste. Il grosso dei tifosi non lo vuole.. Lo rivela Gazzetta.