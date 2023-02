Come racconta Tuttosport, il tridente è pronto, affilato da giorni e giorni di prove alle quali Massimilianosi è dedicato - e ha fatto dedicare i suoi giocatori - anche ieri mattina. Del resto è l’arma offensiva a cui pensava quando aveva immaginato la sua Juventus all’inizio della scorsa estate, salvo poi dovervi rinunciare per il ritardo nel recupero di Federicoe per gli infortuni a catena di Angel. Ora che l’azzurro e il Fideo sono tornati in buona condizione, anche se non ancora al top, quel tridente che li vede ai fianchi di Dusan Vlahovic il tecnico bianconero è pronto a impugnarlo.Lo stuzzica talmente che, anche se lo stava preparando per l’andata dello spareggio per accedere agli ottavi di Europa League contro il Nantes di giovedì, è tentato di utilizzarlo già oggi contro la Fiorentina, confortato, come leggete nella pagina a fianco, dalla disponibilità al sacrificio dei tre attaccanti.