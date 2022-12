Lo si è già detto più volte, salvo ulteriori incidenti di percorso lasta iniziando a prendere forma. Grazie agli acquisti estivi, Massimilianoera convinto di poter modellare la propria squadra con un, il modulo ideale per sfruttare tutto il potenziale offensivo a disposizione, e lo è stato finché gli infortuni non lo hanno costretto a rispolverare il buon vecchio 3-5-2 (o 4-4-2). A gennaio, però, come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese potrebbe finalmente tornare alla sua idea originaria: il recupero di Federicoe il ritorno di Angel, infatti, rendono possibile il tridente offensivo, con l'argentino a destra (ma con libertà di accentrarsi), l'azzurro pronto ad affondare dalla parte opposta e Dusanal centro, come finalizzatore.E se la ritrovata solidità difensiva ha permesso alla Vecchia Signora di risalire di prepotenza dall'ottavo al terzo posto, ora il cambiamento in attacco può essere la mossa decisiva per credere nella. Allegri, da parte sua, non vuole lasciare nulla di intentato. E con la Juve "reale" tutto (o quasi) sembra possibile.