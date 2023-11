Massimiliano Allegri sa che uno dei pericoli maggiori è Calhanoglu, capace di creare in cabina di regia. Ecco perché, come aveva fatto in passato con Brozovic, ha in mente una marcatura stretta nei confronti del centrocampista dell'Inter. Due soluzioni, la prima è quella di affidare questo compito a uno dei due attaccanti. In alternativa, soprattutto se Locatelli non dovesse farcela, Allegri potrebbe passare ad un 3-4-1-2 con Miretti avanzato sul turco. Questa l'idea tattica della Juve in vista del big match contro i nerazzurri.