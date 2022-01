6









Sorprese al momento dell'ufficializzazione delle formazioni: non c'è Matthijs de Ligt nell'undici titolare dei bianconeri. Il centrale bianconero è però regolarmente in panchina, dopo aver saltato l'ultima partita per squalifica.



LE CONDIZIONI - L'olandese ha avuto un piccolo problema di gastroenterite e non è al meglio, elemento che ha portato Allegri a preferirgli Daniele Rugani, alla sesta partita di fila dopo l'emergenza centrali iniziata con l'infortunio di Leonardo Bonucci.