Massimiliano Allegri sta ancora studiando la sua "nuova Juventus" per la prossima stagione. I nuovi innesti come Pogba, Di Maria e Bremer possono permettere a Madama di cambiare assetto in tre diversi modi. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport questi sono i tre moduli che potrebbe utilizzare Max, anche in vista dei possibili arrivi di Morata e Zaniolo.Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, Zakaria, Vlahovic,Morata, Di Maria(Zaniolo).Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Pogba, Locatelli; Cuadrado (Zaniolo), Di Maria,Morata; VlahovicSzczesny; Bonucci, Bremer, Gatti(Danilo);Cuadrado, Pogba, Locatelli, Zakaria,Di Maria; Vlahovic,Morata