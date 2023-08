Dall'ultima partita a Udine del 2021, che segnò la conclusione dell'era di, alla prima a Udine del 2023 con il duo Cambiaso-Weah, il percorso non è certamente breve. Tra questi due punti estremi della seconda esperienza disulla panchina bianconera, che finora è risultata meno trionfale rispetto al suo primo mandato, sono trascorsi due anni, se consideriamo il tempo come misura. In alternativa, possiamo contarli come 109 partite, seguendo il calendario. In questo arco temporale, il tecnico toscano ha creato ben 109 formazioni diverse all'inizio delle partite. In altre parole, non c'è mai stata una formazione identica all'altra. Tuttavia, in questa straordinaria stagione a tinte bianconere, sembra che sia giunto il momento propizio per un cambiamento radicale.