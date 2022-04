Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Bologna, Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sulla stagione della squadra in attesa del rush finale. Ecco il suo commento: "Per ora possiamo essere soddisfatti, entrare nei primi quattro era l'obiettivo e non ci siamo ancora. Ora ci siamo, ma non è finita. Sono soddisfatto di com'è cresciuta la squadra, di come stiamo lavorando. Sono dispiaciuto per come siamo usciti dalla Champions, per la Supercoppa. Ma ci sono annate in cui magari non riesci a portare a casa un trofeo e dispiace. Ma devi anche vedere se hai messo le basi per programmare bene il futuro. Credo che quest'anno abbiamo iniziato un percorso insieme facendo delle buone cose, per ora non possiamo valutare l'annata".