Le parole di Massimilianoa DAZN dopo- "Vincere stasera è stato importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è un ottimo risultato. Sogni, scudetti... Noi dobbiamo solo lavorare passo dopo passo, migliorare certi aspetti perchè sbagliamo ancora troppo. Abbiamo fatto un buon primo tempo, i ragazzi sono stati bravi, poi nei momenti di difficoltà diventiamo un blocco granitico e loro di grandi occasioni non ne hanno avute".- "Non mi preoccupo, ho un gruppo che si mette a disposizione. Rabiot e McKennie straordinari, potevamo gestire il pallone con più serenità e rallentare ogni tanto. Ci stiamo lavorando, cercheremo di migliorare. Poi l'abnegazione è encomiabile, dobbiamo continuare. Le soluzioni le troviamo, oggi è entrato Iling, Miretti sta meglio, Cambiaso può fare la mezzala, a breve rientra Weah... In qualche modo facciamo".- "Possiamo anche dire che abbiamo voglia di vincere lo scudetto, ma poi bisogna fare. Non bisogna pensare a quello che sarà ma all'oggi, giocare questo tipo di partite e facendo punti. Più ne facciamo più possibilità abbiamo di entrare in Champions e restare aggrappati alla squadra più forte del campionato".- "Il merito è dei ragazzi, hanno voglia di migliorare. La cosa più importante è che è una squadra umile, consapevole dei propri limiti. Il fatto che non ci scomponiamo più all'errore è un gran passo in avanti".- "Gli scudetti si vincono attraverso tutte le partite, anche con il Genoa sarà importante. Nel calcio vivi momenti esaltanti e poi altri di depressione. L'equilibrio è la forza delle grandi squadre abituate a vincere"."Dopo l'errore di quel contropiede abbiamo rischiato di prendere un gol simile all'Inter non ci siamo scomposti, è un segno di maturità e convinzione. Come nel gol annullato a Osimhen, anche lì siamo rimasti dentro la partita con la convinzione di fare grandi cose e migliorare".- "Vlahovic ha fatto una bella partita, anche fisica, Chiesa ha fatto un buon primo tempo, hanno capito che si devono mettere a disposizione percè Kean e Milik sono due grandi cambi ed è un vantaggio. Per quanto riguarda i gregari, la Juve ce l'ha nel DNA: si vince attraverso la fatica, altrimenti è difficile. Di Gatti sono contento per il gol, a livello difensivo deve migliorare".