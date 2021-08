Usciti da una trattativa lunga ed estenuante – come raccontato ancora oggi dall’agente di – si torna a parlare di un’altra che, per alcuni versi, le somiglia molto. È quella per il rinnovo contrattuale di Paulo, che si trascina da un anno e mezzo. Oggi, in conferenza stampa, Massimilianoè stato molto chiaro: il giocatore argentino si è presentato nel migliore dei modi, sia dal punto di vista fisico – al netto di un affaticamento, cose che succedono in fase di preparazione – che da quello mentale. Sembra aver cancellato le delusioni della passata stagione, così come quanto fatto di buono in precedenza: tabula rasa., nel 2015, e che doveva ancora dimostrare tutto.RINNOVO – Sopra il futuro di Dybala, i nuvoloni che portano tempesta si sono diradati. Qualche ciuffo di cotone, però, ancora rimane. Sì, perché le trattative vanno avanti, filtra ottimismo – come si dice in questi casi – ma. Secondo quanto scrive Tuttosport oggi, la sensazione è che, comunque, la firma sia solo una questione di dettagli. Dettagli che potrebbero essere risolti nell’incontro club-agente della prossima settimana. La proposta della Juve è un quadriennale da 8 milioni netti, la controproposta di Antun un quinquennale da 10 milioni.