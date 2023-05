Le parole di Massimilianoa DAZN dopo- "Siamo tutti dispiaciuti, stava facendo bene e abbiamo avuto un attimo di difficoltà. Dispiace, ha avuto un percorso difficile".- "Non dipende tutto da una partita, siamo arrivati qui contro una squadra che è abituata a vincere l'Europa League ma tutto è possibile. Oggi abbiamo vinto una partita non facile, è una vittoria meritata e siamo contenti".- "Non ho in mente proprio niente, deciderò all'ultimo. Magari domani ho in testa una roba, poi dopodomani cambio...".- "Vuol dire che la squadra sta tenendo fisicamente, di solito quando aumenti l'intensità e la corsa... Verticalizzando sulle palle, infatti in gol l'abbiamo fatto su una ripartenza. Nel primo tempo bisognava fare meglio, eravamo lenti. La squadra sta bene, giovedì è una partita secca. Il pareggio è buono per come si era messa la partita".- "Loro giocano in casa, bisogna essere sereni e giocare una partita tecnica. Il gol ci ha destabilizzato, dobbiamo farne tesoro perchè può succedere anche a Siviglia ma la partita è lunga. Potevamo fare gol prima, è aperta".- "Paul è un uomo, ha tre figli ormai, ha le spalle larghe. Quando giochi una partita dall'inizio... Stava facendo bene, siamo dispiaciuti ma lo aspettiamo".- "Un passo alla volta, intanto finire questa stagione nel migliore dei modi, consolidare uno dei primi quattro posti sul campo. Andremmo a migliorare quanto fatto negli ultimi due anni, poi vediamo l'Europa League. L'anno prossimo per tornare a vincere manca ancora un po', quest'anno sono stati inseriti tanti giovani, un lavoro partito anni fa. Bisogna di nuovo ripartire, magari parti bene e poi ti cambia tutto. Si riparte per lottare per il vertice ma ci vuole calma, bisogna essere realisti e togliere responsabilità ai giovani".