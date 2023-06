E' stato un anno complesso, pieno di cambiamenti e di novità, di situazioni complesse da affrontare. Tutta la dirigenza si è dimessa e nuove cariche sono state assegnate, così come è stato formato un nuovo CdA. E altri cambiamenti possono arrivare a stretto giro di posta. Sì, perché dopo quanto successo durante questa stagione, il club bianconero vuole continuare il suo riassestamento. Come? Per il momento ha promosso Giovanni Manna in prima squadra, affidandogli un ruolo più centrale sul mercato, ma non si limiterà a questo. Nelle intenzioni c'è sempre l'arrivo di Giuntoli, che si deve liberare dal Napoli, con gli occhi aperti anche su altre eventuali occasioni da sfruttare.L'allenatore bianconero è stato il vero centro della Juventus durante tutto l'anno, prendendosi oneri e responsabilità sul campo e non solo in una stagione emotivamente difficilissima, e ne è uscito provato. Come tutto il club. Il futuro, però, sembra ancora parlare la sua stessa lingua e la permanenza è un po' più vicina. Stando a quanto racconta La Stampa, infatti,Sarà l'ultimo capitolo di questa storia?