Massimilianoperde pezzi del suo staff tecnico. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, a fine stagione lascerà laPaolo, arrivato solo l'estate scorsa. "Stando a quanto filtra dagli ambienti bianconeri la decisione è stata presa e soprattutto comunicata tanto a Max quanto alla società da diverso tempo. Alla base del divorzio di Bianco, che a giugno risolverà in anticipo il contratto in scadenza nel 2024, c’è la voglia di “mettersi in proprio” in panchina per cominciare un percorso da primo allenatore".