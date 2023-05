Numeri e statistiche a poche ore da Siviglia-Juve. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale bianconero:"La Juventus potrebbe raggiungere la finale di una competizione europea per la prima volta dal 2016/17 (in Champions League e sempre con Massimiliano), il tecnico bianconero potrebbe diventare il quinto allenatore a raggiungere sia la finale di Champions League che di Europa League dopo Diego Simeone, Rafael Benítez, Jürgen Klopp e José Mourinho.Il Siviglia potrebbe raggiungere la sua quinta finale in Europa League (attualmente fermo a quattro, già record nella competizione). La squadra andalusa ha vinto tutte e tre le gare interne in semifinale nella competizione (2013-14, 2014-15 e 2015-16), segnando otto gol e subendone solo uno".