Come racconta La Gazzetta dello Sport, sulle riflessioni della società Allegri ha una sua convinzione: con la rosa che ha sta facendo il massimo, mentre i giocatori (non esenti da colpe per la dirigenza) lamentano la mancanza di gioco e schemi offensivi. L’uscita imprevista dalla Champions ha portato inevitabilmente i primi scricchiolii nell’Allegri bis, che però è blindato dal contratto di 4 anni ed è sempre stato bravo a muoversi nelle difficoltà.