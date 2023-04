La Juve torna finalmente in campo dopo quasi due settimane dall'ultima uscita ufficiale contro la Sampdoria, dove sono arrivati 3 punti preziosissimi e che hanno rilanciato Madama verso la scalata al quarto posto. Ma per continuare a coltivare questa speranza sarà altrettanto fondamentale fare bottino pieno anche nel test di questa sera contro il- Juve che si presenterà piuttosto decimata in virtù delle numerose assenze, come quelle di Bonucci, Chiesa e Pogba, giusto per citarne alcuni. Potrà però contare sul ritorno di Arek Milik, assente per più di due mesi a causa di un infortunio e che quasi sicuramente si accomoderà in panchina per entrare poi in corso d'opera. Questo favorisce la soluzione che sta pensando in queste ore Max Allegri, ovvero quella di schierare dal primo minuto sia Moiseche Dusan, affrontando così gli scaligeri con il- Feeling che tra i due appare evidente sin dalla prima volta che sono scesi in campo l'uno accanto all'altro, che insieme hanno collezionato ben 487 minuti per un totale di 14 gare. A giovarne di più è stato il centroavanti azzurro, che con DV9 in suo supporto ha più spazio per muoversi e agire sotto porta, trovando con più continuità anche la via della rete. 3 delle reti realizzate da Kean, infatti, sono arrivate tutte con la presenza di Dusan in campo.