L'infortunio diha costrettoa cambiare piano tattico dopo soli 10 minuti dall'inizio della partita contro la. Il tecnico ha fatto di necessità virtù e, cambiando modulo, ha valorizzato individualità di calciatori rimasti in sordina fino a quel momento. Il 4-3-3 non è una soluzione peregrina e potrebbe essere riproposto anche in futuro, a partire dalla trasferta di Londra contro ilSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro ill’attacco potrebbe essere lo stesso di quello visto con la Lazio dopo l’infortunio dial centro, supportato da. Difficile chepossa giocare dall'inizio, anche perché pochi giorni dopo ci sarà un'altra sfida delicata, quella contro l'Atalanta. L'alternativa a Morata opotrebbe essere dunque solo, visto cheè infortunato enon è in lista Uefa. In questo caso, con Kean-Morata, Allegri potrebbe tornare algià visto in stagione.Il grande dubbio è se Allegri possa pensare a un 4-3-3 che preveda la presenza diquando sarà al top della condizione. All'Olimpico,hanno fatto un lavoro di sacrificio che non si può chiedere all'argentino. Lo stesso numero 10 non potrebbe giocare centrale al posto di, per caratteristiche. Il sacrificato sarebbe lo svedese, ma la presenza di Dybala spingerebbe Allegri a disegnare un centrocampo diverso. Lo ha detto lui stesso dopo la partita contro la Lazio, ripreso oggi da Tuttosport: "Il 4-3-3 si può fare anche con Paulo, con un mediano di sostanza a coprirlo". Nel frattempo, il modulo ha esaltato le qualità di un ritrovato. Chissà se cambierà anche il destino di alcuni giocatori in vista del mercato.