Un nuovo tridente pesante, per davvero. Massimilianopensa al super tridente in campo dal primo minuto: Chiesa, Vlahovic, Di Maria, quello che aveva immaginato a inizio stagione e che solo gli infortuni hanno impedito. E ora tutti sono pronti a dare un senso diverso anche tatticamente alla stagione della Juve. L'idea affascina ovviamente l'ambiente bianconero e stuzzica anche Allegri, consapevole che soprattutto in campionato la squadra ha bisogno di nuovi stimoli. Vedere in campo loro tre insieme dal primo minuto può aiutare e non poco, spiega calciomercato.com.