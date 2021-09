Secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore bianconero pensa a un 4-4-2 concoppia d'attacco. E Federico, senza snaturarsi, alternerà la fascia con l’attacco al fianco di Paulo.Come scrive il quotidiano: "Bisogna dire che il primo esperimento di un Chiesa centrattacco non è certo stato fortunato. Contro l’Empoli, nel 4-3-1-2 scelto da Allegri, lui e Dybala in avanti non sono riusciti ad evitare una incredibile sconfitta. Il fatto è che in casa bianconera questo avvio stentato è letto meno severamente, non per autoassoluzione: il mezzo passo falso di Udine e il tonfo interno a seguire, coincisi con il traumatico addio di CR7, sono arrivati in un contesto assolutamente particolare. Da qui l’ottimismo. Essere considerati in difficoltà poi è una sensazione che non dispiace ad Allegri. Però è altrettanto vero che non si può sbagliare a lungo, data la qualità delle avversarie. E il primo a sapere che la Juve stavolta parte con una trentina di gol “sicuri” in cassaforte in meno è proprio Max. Andare oltre Cristiano Ronaldo passa dal “rilancio” di Dybala (22 gol in A nell’ultima stagione pre CR7, 4 nel 2020-21) ma non solo. Chiesa (8 gol e 8 assist nel suo primo campionato bianconero, più 4 in Champions e 2 in Coppa Italia) in questo discorso, va da sé, come detto avrà un ruolo al centro della Juve".