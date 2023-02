Come racconta Gazzetta, domani la Juventus chiuderà la giornata di campionato in casa della Salernitana.sta valutando anche una possibile variazione del sistema di gioco. La tentazione dell’allenatore, che fin qui in stagione ha raccolto i risultati migliori con il 3-5-2, è quella di passare al 4-3-3 per sfruttare contemporaneamente Federico, Dusane Angel