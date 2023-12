IDEA ILING JUNIOR CON LA ROMA, KOSTIC IN PANCHINA?

Massimilianodeve ancora scogliere alcuni dubbi per il match contro la Roma. In primiscon Mckennie che agirebbe a destra se alla fine il tecnico optasse per l'italiano. Anche in attacco, non ci sono certezze. Kean è out, Vlahovic può tornare dal primo minuto ma è ballottaggio aperto tra Yildiz e Chiesa, con quest'ultimo che oggi dovrebbe tornare ad allenarsi completamente in gruppo.

I dubbi però, nono sono finiti qui. Secondo quanto scrive Tuttosport, c’è un’idea che sta balenando nella mente del tecnico: schierare sulla fascia sinistra Iling-Junior al posto di uno spento Filip Kostic, deludente contro il Frosinone. Una scelta non in ottica mercato, anche se la vetrina di Juventus-Roma accrescerebbe ancora di più l’appeal dell’ala classe 2003, ma in chiave prettamente tecnica perché alla Juventus farebbe sicuramente comodo di tanto in tanto avere un’arma in più che possa spaccare le partite, per non ritrovarsi a soffrire il gioco degli avversari e abbassarsi troppo nella propria metà campo. E Iling ha quelle caratteristiche: fortissimo nell’uno contro uno, nel dribbling, arriva puntuale al tiri e all’assist. Per Iling, la stagione fin qui non è andata come sperava. Solo 165 minuti in campo e un assist, alla seconda di campionato contro il Bologna. Nelle ultime settimane, Allegri ci è tornato a puntare, almeno parzialmente. Con il Frosinone, 36 minuti in cui si è fatto vedere con personalità. Ecco allora che adesso il ventenne spera di guadagnarsi una maglia da titolare in quella che comunque potrebbe essere una delle ultime partite con la Juve. Si, perché Iling è considerato uno dei sacrificabili in vista del mercato di gennaio. Alla finestra ci sono diversi club europei, primo fra tutti il Tottenham, con cui la Juventus ha in ballo la trattativa per il danese Pierre-Emile Hojbjerg: Iling può essere la pedina per trovare l’accordo, non prima però di aver dato il suo contributo nell’ultima sfida del 2023.