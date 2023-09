Lasi prepara a un confronto cruciale con il, e il momento è propizio per una trasformazione ponderata della squadra senza compromettere la sua forza. La recente sconfitta contro il Sassuolo ha messo in luce alcune falle nel sistema di Allegri, ma questa è un'opportunità d'oro per una pronta ripresa. Tuttavia, i cambiamenti previsti potrebbero non essere così scontati, poiché dipenderanno dalle valutazioni del tecnico che saranno effettuate prima del prossimo incontro.