, ottimista e pratico di natura, non è nuovo a intuizioni vincenti dell’ultima ora. Dovessero mancare tantoquanto, il 3-5-2 di questo inizio di stagione potrebbe essere rivisto in un 3-5-1-1 con Miretti (o Yildiz) a rimorchio di uno tra Milik e Kean. La variante, già adottata in passato, consentirebbe all’allenatore di non “sparare” fin da subito le due munizioni più esperte dell’attacco. Senza contare che Milik ha appena smaltito il fastidio al polpaccio e Kean è stato limitato da un problema alla tibia, tanto che a Bergamo ha giocato la sua prima partita da titolare. Lo riporta Gazzetta.