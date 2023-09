Areksta dimostrando di essere un elemento di rilievo per la Juventus. Il prolifico attaccante polacco, nella sua prima vera occasione concessagli da Allegri in questa stagione, ha dimostrato il suo valore, emergendo come un'alternativa di alta qualità a Vlahovic. Pertanto, non è da escludere che nelle prossime sfide, che si prevedono impegnative, il tecnico bianconero possa considerare l'opzione di dare maggiore spazio all'ex Napoli. Lo rivela Repubblica.