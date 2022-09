Protagonista di una "chiacchierata" con Mario Sconcerti per Il Corriere della Sera, Massimilianoha speso parole al miele per Adrien, al momento ai box per infortunio. Ecco il suo commento sul centrocampista francese: "A me oggi manca molto Rabiot. Lo discutono in tanti, ma fa 13-14 cose buone a partita e sul campo pesa sempre. Torniamo al punto di prima: Rabiot ha tecnica e fisico". E su Gleisone Arek: "Posso dire che Bremer è fortissimo. Mi aspettavo molto da Milik e molto sta arrivando. Sai perché? Perché Milik gioca comunque bene a calcio, sbaglia sempre il minimo. Sa muoversi".