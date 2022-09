Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Prime Video prima di Juve-Benfica.- Stasera sarà bella, una serata di sport, di Champions, va giocata al meglio sperando di fare risultato.- Giocare contro i portoghesi è sempre difficile, sono molto furbi, cercano di addormentarla, Dobbiamo fare una buona fase offensiva ma anche a metà campo, nelle ultime due partite non lo siamo stati.- Dobbiamo trasformare il fastidio, è il bello del calcio. In un attimo l'altra sera era una serata emozionante, poi è cambiato tutto.- Nei precedenti con le portoghesi siamo caduti agli ottavi e ai quarti. Speriamo di fare bene, è una partita importante ma non decisiva. Non è che se vinci stasera passi il turno, servono 10 punti.- Ci siamo divertiti a parlare tecnicamente dei giocatori, la cosa rimane tra me e lui. Non abbiamo parlato di schemi ma della qualità dei giocatori, di come stoppano la palla