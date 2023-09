Massimilianointervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) ha parlato di Paul. Le sue parole:"Sono dispiaciuto della situazione, ma non posso aggiungere e non ho altro da aggiungere. C'è un procedimento in corso, ci sono persone coinvolte. E' giusto aspettare la fine del procedimento. Cosa cambia dal punto di vista tecnico? In questo momento dire cosa cambia è difficile. Ha subito una sospensione, aspettiamo la fine del procedimento. Poi la sentenza e potrò dire cosa cambia. Al momento sappiamo che non ci sarà con la Lazio e credo lo stesso col Sassuolo. Poi vedremo. Stiamo concentrati su ciò che abbiamo. Ne abbiamo tanti. In buona condizione. Per noi domani è importante, è uno scontro diretto. Quindi bisognerà affrontarla nel migliore dei modi".