In conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano QUI l'integrale) ha parlato di Dean Huijsen. Le sue parole:"Domani partirà Gatti, non possiamo fare calcoli. Domani è la partita più importante. Il Cagliari viene da tre successi, è molto pericoloso, Ranieri in panchina non ti dà vantaggi. Non è poco. Ha giocatori davanti che hanno velocità e tecnica. Petagna e Pavoletti danno fisicità. Domani sarà difficile, bisognerà avere molta pazienza. Bisognerà fare una partita di tecnica e soprattutto non perdere la cosa più importante: la compattezza di squadra. L'errore dietro l'angolo è quello di strafare. Domani non c'è da strafare, ma fare la normalità. La normalità è avere l'obiettivo davanti: quando finisce la partita serve portare a casa i tre punti contro una squadra che sta facendo bene".