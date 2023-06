Così,in conferenza sull'incontro che avrà con la società.‘Della prossima stagione parleremo dopo Udine. Il programma dipende dalle competizioni in cui saremo, la società farà i suoi conti. Si vede tutto nero ma non è così, di cose buone ce ne sono. La base è buona. Dipenderà molto dal mercato, abbiamo una rosa valida e alcuni giocatori in scadenza. Vedremo dopo Udine. Incontro con la società? Prima bisogna sapere cosa sarà di noi l’anno prossimo. La società farà le proprie valutazioni e ci indicherà la strada. Bisogna rispettare i numeri e i conti ma la prossima stagione potrà essere ottima’.