In conferenza stampa oggi Massimiliano Allegri ( QUI l'integrale) ha parlato del calciomercato invernale della Juventus. Le sue parole:"Sono cose oggettive. La Juve ha fatto un buon mercato, ha centrato gli obiettivi: McKennie voleva uscire, voleva andar via, la Juve ha trovato una bella soluzione. Aké è andato a giocare, Zuelli a Pisa, Pellegrini alla Lazio e magari troveremo domani. Italia e Inghilterra? Inutile fare i paragoni, il rapporto è 1:4. I club di Premier fatturano 8 miliardi, le squadre di Serie A fatturano 2 miliardi. Se la matematica non è un'opinione, il rapporto è 1 a 4".