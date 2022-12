Come racconta Gazzetta, lariprende l’operazione rimonta più o meno da dove l’ha interrotta. Dalla Lazio (13 novembre) alla trasferta in casa della Cremonese di mercoledì. Infortunati e indisponibili sono sempre tanti (da Pogba a Vlahovic fino a Di Maria, che arriverà due giorni prima), madiresta comunque superiore a tutto. "Io per filosofia di vita non mi preoccupo mai, vedo i problemi come opportunità». Stavolta il tecnico avrà anche più Fede, inteso come Federico Chiesa. «Per Cremona ci sarà, almeno per la panchina. Ho fatto saltare a Federico l’amichevole contro lo Standard Liegi per fargli svolgere un lavoro personalizzato visto che l’altro giorno si è allenato con la squadra e andava anche troppo forte…".