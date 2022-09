Apre così Tuttosport, che prosegue: "E non è detto che l’esonero del tecnico, auspicato da una sempre più larga maggioranza dei tifosi, sia la soluzione a tutti i problemi della Juventus.dopo appena sei partite di campionato e due di Champions League, entrambe perse, stabilendo un nuovo record negativo per la storia della Juventus". Sì, necessario, più che necessario, perché questa Juve impressiona, ma in negativo. Fatica, è brutta, spaurita, spompa, senza carattere e non migliora mai. Dall'inizio della stagione ad oggi si perde nei suoi errori e nei problemi cronici, di testa, di passo, di mentalità. Parte bene e poi si scioglie. "Ed è spaventoso vedere giocatori esausti, svuotati nella testa e nei muscoli, dopo appena un mese di stagione", si legge ancora.? "Allegri finora si è rifugiato in una comunicazione controversa, l’ha buttata in caciara, si è spesso contraddetto, è parso via via meno sereno. Adesso è a un bivio: o cambia immediatamente passo o la Juventus rischia di buttare via un’altra stagione, perdendo un mucchio di soldi e rovinando il centenario della proprietà Agnelli", chiosa il quotidiano.