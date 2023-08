Intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva sulla Rai, Massimilianoha parlato anche del suo "no" alle offerte arabe. Ecco il suo commento: "Sembrava sbagliato andare via dallain questo momento perché comunque ci sono tanti giovani bravi che possono essere il nostro futuro, e questa squadra credo che abbia un futuro importante vista l'età dei giocatori. Non so dove arriveremo, l'importante è essere tra i primi 4, ma con i giocatori come Fagioli, Yildiz e Iling la Juventus può avere un grande futuro".