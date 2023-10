DaQuella del 7 ottobre, nel Derby della Mole, è stata la quattordicesima vittoria contro il Torino di Massimiliano Allegri. Tredici alla guida della Juve.TREDICI DERBY VINTIQuesto dato significa che Allegri, in panchina, ha vinto 13 stracittadine. Ed è un record, perchè con questa vittoria raggiunge al primo posto, nella storia della Juve, Giovanni Trapattoni.OLTRE IL DERBYNon solo: il sabato sera dell'Allianz Stadium ha consacrato il successo numero 289 di Allegri da allenatore in Serie A. Il Mister quindi non solo si avvicina al ristretto "Club dei 300", ma è adesso al terzo posto solitario per partite vinte, posizione in cui fino al Derby era appaiato con Spalletti a quota 288.Gli unici due allenatori della storia ad aver superato 300 vittorie in Serie A sono anche gli unici due davanti ad Allegri, vale a dire Nereo Rocco con 302 e Giovanni Trapattoni con 352.CHE PERCENTUALE!289 su 478: significa una cifra vicina al 61% di vittorie in Serie A. Anche in questo caso, Allegri è in una posizione più che lusinghiera: fra chi ha superato le 100 panchine, solo Antonio Conte ha una percentuale superiore, del 67,9%. Va anche detto che le sue partite totali sono meno della metà di quelle del mister bianconero, 203 in totale.