Come racconta Tuttosport, non si sente solo, Massimiliano. Vuoi perché nelle precedenti settimane ha incassato la fiducia, reiterata, da parte della dirigenza: presidente Andrea Agnelli , amministratore delegato Maurizio Arrivabene , vicepresidente Pavel Nedved . Vuoi perché, sotto-sotto, ritiene e lascia capire che se sei una situazione così complicata come quella in cui versa la Juventus quest’anno, non puoi pensare di addossare la colpa ad un unico ipotetico responsabile.