Come racconta La Gazzetta dello Sport, lo svincolato Di Maria invece è il piano A della Juventus e l’opzione preferita da Massimiliano Allegri, che non vuole rassegnarsi all’idea di perdere il suo top player per l’attacco. Per questo motivo i bianconeri non chiudono la porta all’argentino, sebbene di pazienza ne abbiano avuta fin troppa, ma la trattativa al momento è congelata. Tradotto, la Juventus sta già lavorando sulle alternative, se poi più avanti Di Maria si farà vivo con un sì in risposta e i bianconeri nel frattempo non avranno ancora chiuso per un altro esterno destro allora magari se ne potrà riparlare.