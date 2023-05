Le parole di Massimilianoa DAZN dopo- "Nota dolente, ha una lesione al crociato. Ci fa star male, si era ripreso".- "In questo periodo bisogna chiudere, abbiamo avuto tante occasioni sbagliate. Abbiamo rischiato di pareggiarla non facendo il terzo gol subito con Miretti, poi difensivamente abbiamo concesso troppo".- "Gol straordinario, ha fatto una partita in crescendo. Sono contento per lui, si è scontrato con una realtà diversa, fa parte della carriera e deve restare sereno. Speriamo che questo sia un punto di partenza".- "Ha fatto una partita importante, è stato equilibrato rispetto a qualche tempo fa. Stasera hanno fatto tutti una buona partita, anche Bonucci. Bremer era stanco ma ha giocato buoni palloni. Vittoria meritata, non sapevamo più come gioire perchè era un mese che non vincevamo. Ultimamente abbiamo sbagliato troppo davanti, dobbiamo migliorare perchè poi da un corner, una punizione... Bisogna migliorare".- "Bisogna essere lucidi, riprendere energie e andare a giocarci uno scontro diretto. Non è questione di Milan, Atalanta, Lecce o Cremonese, servono 73 punti e domenica è uno snodo importante: sapremo dove sarà la Champions. A 60 abbiamo fatto fatica per arrivarci... Domenica è stata una partita difficile, poi trovarsi sotto, sbagliare un rigore... I ragazzi sono stati forti a livello mentale".- "Entrato bene, per la prima volta l'ho visto meglio, fiducioso: è stata una stagione maledetta, cerchiamo di migliorare il minutaggio ma al di là di quanto gioca è importante che entri bene come oggi".