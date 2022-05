Come racconta Gazzetta, Allegri ieri poteva essere al posto di Inzaghi, perché Beppe Marotta aveva pensato a lui e lo aveva portato a cena per cercare di convincerlo. Allegri però aveva già scelto la Juve. Quelle stelle filanti tricolori stavolta non sono per lui. Negli anni ha dimostrato di essere un vincente, ma nessuno può vivere di rendita. Lui e la società ripartiranno insieme, per ricostruire un nuovo ciclo dalle ceneri di questa stagione.