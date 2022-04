29









Un problema al piede che si trascina da tempo, ma Danilo ci sarà. Sarà della partita questa sera contro il Sassuolo. Troppo prezioso il suo apporto per Allegri, soprattutto con Cuadrado furoi e una squadra rimaneggiata a centrocampo, dove mancheranno già parecchi interpreti. Salvo sorprese, il brasiliano sarà ancora titolare e ancora a centrocampo, dovre andrà a comporre l'ormai solito trio con Zakaria e Rabiot.



SUL RINNOVO - Ventinovesima presenza per Danilo, quest'anno fermato anche da un infortunio piuttosto serio. Al rientro, Allegri ha sempre puntato su di lui, rispolverandolo anche in posizioni d'emergenza. Anche davanti a questa duttilità, oltre che all'attaccamento alla maglia, la Juventus pensa di rinnovare il contratto al brasiliano. La scadenza è fissata 30 giungo 2024: non è da escludere un incontro a fine stagione per discutere del prolungamento.